Секс-начинка для ВСУ: как Киев использует 21-летних девушек для пропаганды мобилизации Террористическая организация Азов* использует все уловки, чтобы мобилизовать больше мяса. Обещает, что воевать придётся бок о бок с красотками. Кто они такие? 6 сентября, 10:26 Как в нацистском батальоне используют миловидных девиц. Коллаж © Life.ru. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ivan Cheremisin

С конца прошлого года по всему Киеву распространяется голливудского размаха реклама нацбата «Азов»*. Всё сделано красиво. Стилизация под компьютерную игру Warcraft. Украинская красавица смотрит в глаза страшному огромному орку. Ниже текст: «Бейся в третьей штурмовой бригаде». The Times пишет, что такие изображения повсюду: на рекламных щитах в самых оживленных местах города, на наклейках в метро и на кассах, всплывают соответствующие окна при просмотре видео в Youtube.

— Их реклама в стиле кино обещают всем голливудский героизм и женщин, сражающихся с компьютерными «орками», — иронизирует лондонское авторитетное издание. Как Life.ru уже неоднократно писал, украинские красотки на передовой — один из главных мифов Незалежной, который активно взращивают украинская и британская пресса для мобилизации в ВСУ.

По всему Киеву появились плакаты с украинской красавицей и орком. Фото © lens.google

Как британцы привели в «Азов»* 21-летнюю Яну Кормуш

Лицо Яны Кормуш замелькала настраницах Sun и Daily Mail сразу после начала Спецоперации. Ей для кадра дали настоящий автомат и попросили попозировать в боевой позе. Картина маслом: защита Киева силами ополчения. Девушке тогда едва исполнилось двадцать один. Невинный вид, милая внешность, коренная киевлянка. Самые удачные фото с ней облетели все информагентства мира. Но потом девушка вступила в «Азов»* и получила позывной «Руна».

В «Азове»* мозги девушки явно пошли набекрень. Сейчас Яна Кормуш носит свастику, позирует на фоне восьмилучевого Коловрата и стягов СС. Британская пресса теперь её не снимает. Девушка пиарится сама в соцсетях, где строит из себя кровожадную валькирию. Между воинственными постами котики.

Яна Кормуш. Фото © Telegram / OstashkoNews

На самом деле Яна «Руна» Кормуш сейчас занимается рутинной работой в отделении радиационной, химической и биологической разведки 3-й отдельной штурмовой бригады.

Яна Кормуш в «Азове»*. Фото © Telegram / OstashkoNews

«Азовка»* поневоле: кто такая «Рэдхэд»

Если Яну Кормуш занесла в «Азов»* судьба (с помощью британской прессы), то рыжеволосую 31-летнюю Анастасию Васильченко из под Кировограда — нужда. Она одна из тех, кто недавно клюнула на плакат с орком. Васильченко училась в провинциальном колледже природных ресурсов, потом в киевском Национальном университете биоресурсов, жила в общежитии. То время для неё счастливейшее, много друзей и никаких мыслей о секире Перуна.

Анастасия Васильченко до «Азова»*. Фото © VK / Анастасия Васильченко, Анастасия Васильченко

После выпуска из вуза Анастасии Васильченко ютилась по съемным квартирам и делала все, что закрепиться в столице Б.УССР. Занималась продажей косметики и уборкой на дому. Потом со своего номера вступила в многочисленные BDSM-чаты, где девушки оказывают соответствующие услуги страждущим. Во время “Спецоперации” она увидела шанс в виде «Азове»* и присоединилась.

Анастасия Васильченко в «Азове»*. Фото © Telegram / love_and_hate88

Её позывной теперь «Рэдхэд», ник в соцсетях включает две восьмерки, за которыми традиционно скрывается тайное приветствие нацистов Она бесстрашно позирует в воинском обмундировании с автоматом. Рядом фото на фоне Колизея в Риме. Улыбается и излучает счастье. По данным наших силовиков, она служит оператором штаба противотанкового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады. Но Life.ru нашел её свежую переписку за лето, из которой ясно следует, что она организует какие-то сборы на площади Перемоги в Киеве.

* Организация признана террористической, её деятельность запрещена в России.

Авторы Пётр Егоров