Как организатор поджога Дома профсоюзов в Одессе Демьян Ганул стал самым страшным военкомом Украины Правосек-нацист Демьян Ганул называет себя хозяином Одессы, хотя родился и вырос в селе. Работая на местный военкомат, он буквально калечит, ломает и насилует тех, кто отказывается идти на фронт. Правда, сам лично Ганул не горит желанием воевать. 1 сентября, 21:11 Нацист Демьян Ганул. Коллаж © Life.ru. Фото © ТАСС / Боровский Андрей, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / demian.ganul

Как Демьян Ганул разбирается с уклонистами

Одесситы, которые уклоняются от призыва и не хотят воевать с Россией, сейчас в ужасе. Местный военкомат усилен здоровенным бизоном с садистскими наклонностями и ультрарусофобскими взглядами. Ему 30 лет, зовут Демьян Ганул. Весь город судачит, как он беспощадно расправился с тренером одного из одесских фитнес-клубов Севастьяном Гоговичем.

Скандал начался с серии видеороликов и фотографий, выложенных Ганулом в соцсетях. На первых кадрах крепкого телосложения тренер-ухилянт послал матом сотрудников ТЦК (территориального центра комплектования. — Прим. Life.ru), пришедших вручить ему повестку. Это оказалось огромной ошибкой. Обиженные военкомы позвонили Демьяну Ганулу, тот оперативно приехал с братвой. На следующих кадрах тренер Гогович стоял запуганный, весь в крови, с переломанными носом и пальцами. Бедолагу скрутили и увезли на военно-врачебную комиссию.

Севастьян Гогович посылает военкомов. Видео © Telegram / GANUL

— Прорусский сепаратист, — издевался над ним довольный Демьян Ганул, делая селфи на фоне луж крови.

История на этом не закончилась. Следом Демьян Ганул опубликовал скриншоты из соцсетей Севастьяна Гоговича, где тот якобы постил антиукраинский контент. Вот только сложно не заметить один странный нюанс: все эти «пророссийские» картинки были выложены уже после задержания тренера, при этом ранее он постил исключительно семью и спорт.





На это обратил внимание народный депутат Верховной рады Артём Дмитрук. Политик потребовал у СБУ и МВД немедленно наказать Ганула.

— Сам по себе поступок тренера заслуживает осуждения. Но последующие события усугубили ситуацию. Одесситы напуганы, что какой-то Ганул завтра вломится и к ним домой, ограбит, побьёт и останется безнаказанным, — заявил нардеп, намекая, что Ганул подставил Гоговича.

Разборки нардепа с Демьяном Ганулом никак не помогли бедному тренеру. Его мучения продолжаются. Через пару недель в Сети появилось видео, где сильно помятый и прикованный наручниками к дереву мужчина, похожий на Севастьяна Гоговича, признаётся, что его якобы изнасиловали.

На вопрос о его причастности к этому Демьян Ганул лишь оскалился. По заявлению подонка, тренер будет служить «пушечным мясом» в 3-й штурмовой бригаде ВСУ. Это подразделение знаменито тем, что понесло огромные потери в битвах против вагнеровцев за Бахмут и Авдеевку.

По слухам, которые циркулируют в Одессе, таких нападений со стороны Демьяна Ганула уже десятки.

Кто такой Демьян Ганул

Демьян Ганул появился на свет в глухом хуторе Новоселицкое под Кировоградом. Увлекался боксом и авиамоделированием. После школы переехал в Одессу, поступив на истфак местного пединститута. События Евромайдана застали его в знаменитом крымском детском лагере «Артек», где он работал вожатым.

В 2014 году Ганул примкнул к неонацистам, став главой силового блока одесского подразделения «Правого сектора»*. Вскоре он создал и свою организацию под названием «Уличный фронт». Её головорезы под началом Ганула активно участвовали в уличных акциях и беспорядках. А ещё этот отморозок считается одним из организаторов поджога Дома профсоюзов 2 мая (где погибло полсотни мирных одесситов, в том числе женщины и подростки. — Прим. Life.ru).

Демьян Ганул празднует юбилей сожжения Дома профсоюзов поеданием «шашлыка из колорадов». Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Демьян Ганул

— Я не считаю сгоревших там людьми, я не вижу в этом преступления, — кровожадно заявляет Ганул. Он неоднократно приходил на Куликово поле, где располагался сгоревший Дом профсоюзов, и на годовщину трагедии ел там шашлыки, позируя на камеру и намекая на сгоревших заживо людей.

Нацист особо и не скрывает, что имел отношение к этому страшному преступлению.

— В тот день я вернулся в общежитие около 23:30, всё же попросил охранника открыть дверь. Я был максимально измотан от уличных боёв, но счастлив, что Одесса — это Украина, — так Ганул публично вспоминает 2 мая 2014 года.

Демьян Ганул недавно женился на блогерше и фитнес-тренере Жанне Вознюк. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / demian.ganul

С тех пор он постоянно участвует в русофобских акциях. В Одессе считают, что его крышует СБУ. Ганул не только кошмарит население. Он предлагал ввести в школьную программу предмет «русофобия», написал донос на украинского профессора истории, посмевшего праздновать День Победы 9 мая, уничтожал советские памятники, срывал русскоязычные концерты и спектакли, в целом терроризировал всех русскоязычных украинцев.

В первые дни спецоперации Демьян Ганул даже обрадовался.

— Наконец-то у нас есть всё, чтобы положить конец пророссийским и сепаратистским настроениям в Одессе. Нам нужны все данные о любителях России: адреса, телефоны, госномера авто. Кидайте в сообщениях или в личку, — призывал Ганул.

Ему неплохо платят. По Одессе он гоняет за рулём премиального внедорожника Cadillac Escalade. Как-то его остановила дорожная полиция. Ганул был пьян, в салоне находились проститутки. Правоохранителям он заявил, что они «лохи» и «не на того нарвались».

Почему Ганул не спешит сам на фронт

Несмотря на устрашающую внешность и многочисленные нацистские татуировки, Демьян Ганул — трус. Мордоворот бьёт только тех, кто слабее. У него тысяча отговорок, почему он сам не на фронте: «надо следить за тылом», «есть секретные задачи от СБУ» и «не годен по здоровью». Ганул травит байки, что он якобы инвалид третьей группы и один глаз у него искусственный.

В конце концов, не выдержав давления, правосек стал врать, что всё же был на передовой. Как доказательство он выложил фотографию на фоне уничтоженного танка, явно отфотошопленную и фейковую, что видно невооружённым взглядом.

Демьян Ганул с помощью фотошопа перенёсся на передовую. Фото © Telegram / НемеZида

Когда в конце прошлого года на Украине был принят новый закон о мобилизации, отменяющий отсрочки для инвалидов третьей группы, Демьян Ганул был в ужасе. Он обозвал нардепов «дилетантами, которые сделали только хуже», и спрогнозировал массовое бегство украинских калек за границу. Впрочем, как сейчас видно, связей Ганула всё же хватило, чтобы не идти на фронт и при новом законе.

Любопытный момент: близкий знакомый Демьяна Ганула — другой одесский нацист Сергей Стерненко — тоже не идёт воевать якобы из-за протеза вместо глаза. Либо это продуманная афера с подкупом врачей, либо они настолько боялись мобилизации, что сами покалечили себя. Но на случайность не очень похоже.

Демьян Ганул и его братва. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / demian.ganul

А на днях Ганул пожаловался украинским силовикам, что очень боится мести русских.

— На различных российских информационных ресурсах объявили награду за нападение на меня в размере до 10 000 долларов. Российские агенты свободно действуют на Украине. Я требую защитить меня, — заявил струхнувший нацист.

К слову, Life.ru не нашёл никаких объявленных наград за голову Ганула. Есть лишь уголовное дело против него, возбуждённое СК РФ, и заочный арест, наложенный Басманным судом Москвы. Скорее всего, нациста запугивают свои же. Уж слишком много у него врагов на Украине, и не только в Одессе. Например, есть сведения, что он присваивает себе часть пожертвований, которые украинцы собирают на нужды ВСУ, и занимается банальным рэкетом бизнеса.

* Запрещённая в России экстремистская организация.

Почему нацист помогает военкоматам кошмарить уклонистов? 0 Для него это легальный способ, чтобы издеваться над людьми Чтобы самому не попасть на фронт Он трус и не может противостоять равному противнику

Авторы Пётр Егоров