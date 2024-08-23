Гламурная муза: Как инста-тёлка стала фронтовой женой для карателей из 31-й бригады ВСУ Военкоры сообщают об очередном мощном продвижении ВС РФ на Покровском направлении: противостоят нашим бойцам подразделения 31-й механизированной бригады ВСУ, в которой служит и украинская ультрарадикалка Марина Безверха. Что о ней известно? 22 августа, 21:17 Радикалка Марина Безверха предпочитает проводить время среди боевиков на фронте. Коллаж © Life.ru. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roman Mikhailiuk, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bzvkh

Марина Безверха пиарится на фронте: предстаёт на многочисленных фото в соцсетях с безукоризненным макияжем и в идеальной военной форме. То она на фоне натовского бронетранспортёра MaxxPro, то с американским автоматом наперевес, то возле артиллеристов, то в гостях у снайперов. Образ дополняют розовая нашивка, мягкий мишка с символикой «Азова»*, девичий дневник в модной сумке, фотографии породистых котиков на передовой и кроссовер BMW, на котором девушка ездит от подразделения к подразделению.

Марина Безверха не упускает возможности сфотографироваться в военной форме. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bzvkh

Марина Безверха — муза 31-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которую сейчас планомерно уничтожает Армия России на Покровском направлении (Донецкая область). Что делает Безверха на фронте, понятно из её блога: набирает подписчиков, проводит свободное время с комбригом, комбатами и карателями из «Азова»*, красуется перед камерами, общается с журналистами, призывает уничтожать русню, рекламирует военную амуницию, собирает донаты. В соцсетях девушку обсуждают, в том числе и солдаты из 31-й бригады.

— Шо там, разве мальчики не рождены для войны? — зазывно подмигивает она потенциальным новобранцам на Украине.











Life.ru обратил внимание, что снайперы, к которым пришла в гости Марина Безверха, были непростые. Девушка разместила в своём профиле ссылку на их «телеграм». Они называют себя Sniper Group E40, «Ребята, которые шарят». На их канале на фотографиях мелькает полотнище американской ЧВК Forward Observation Group, а ещё выложено видео пыток человека, который представился солдатом из Нижегородской области России.

Марине месяц назад исполнилось 24. Она из Черевани — села под городом Глобино Полтавской области. Выросла в хибаре посреди полей, до ближайшей городской инфраструктуры было пять километров. Профессиональное образование бухгалтера получила в Кременчугском лётном колледже, потом доучилась до бакалавра экономики в Полтавском техническом университете, незадолго до СВО работала в маникюрном салоне.

Марина Безверха хвастается фигурой и боевым оружием. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bzvkh

Боевики заметили, что Марина Безверха долго возле передовой не находится. Мол, делает эффектные фотографии и уезжает. Но можно не сомневаться в том, что гламурную русофобку не спасёт эта тактика. Если она на фронте, её ждёт та же участь, что и других карателей из 31-й бригады.

* Организация признана террористической и запрещена в Российской Федерации.

Зачем украинские гламурные девушки едут на фронт? 0 За приключениями и мужем Ради эффектных фотографий Чтобы заработать политические очки и пойти во власть Потому что нет мозгов

Авторы Пётр Егоров