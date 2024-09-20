Военный эксперт подтвердил Life.ru, что наши парни сбили новое «чудо-оружие» ВСУ под Курском
Эксперт Дандыкин подтвердил, что ВС РФ сбили в Курской области именно «Паляницу»
Обломки сбитого под Курском реактивного дрона ВСУ. Обложка © Telegram / Mash
Сбитый в Курской области трёхметровый реактивный дрон ВСУ «Паляниця» — серьёзная угроза, однако в качестве заметно уступает российским БПЛА. Об этом Life.ru рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
«Да, это «Паляниця», в этом есть логика, действительно, я посмотрел дрон. Судя по тому, как он изготовлен, — это изделие украинской оборонки. Они говорили как раз об этом», — объяснил наш собеседник.
Всё, что могли, — приспособили, всё, что могли, — приделали, это видно уже и на машинах. Я смотрю за этим, у нас всё-таки покачественней сделаны дроны.
При этом он признал, что новый украинский дрон — вещь достаточно скоростная и опасная. Дандыкин добавил, что сбивать такой беспилотник можно при помощи пулемётного огня, артиллерии, средств ПВО и антидроновых средств борьбы. Кроме того, этот аппарат летает отнюдь не так бесшумно, как многие современные российские БПЛА — на аккумуляторах и без звука.
«Любой дрон опасен, конечно, этот несёт достаточно большое количество взрывчатки, но есть и более опасные дроны у той же Украины», — заключил наш собеседник.
Напомним, что в августе Владимир Зеленский уже говорил о таких дронах-ракетах, представив их как новейшую разработку украинского ВПК, которая впервые была применена по российским целям. О том, где именно произошла такая атака, он предусмотрительно умолчал. Потом в украинской прессе заявили, будто БПЛА был использован для нанесения удара по Крыму. Сегодня же появились сообщения о том, что трёхметровый дрон ВСУ«Паляниця» впервые уничтожен под Курском.