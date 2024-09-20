Военный эксперт подтвердил Life.ru, что наши парни сбили новое «чудо-оружие» ВСУ под Курском

Сбитый в Курской области трёхметровый реактивный дрон ВСУ «Паляниця» — серьёзная угроза, однако в качестве заметно уступает российским БПЛА. Об этом Life.ru рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Да, это «Паляниця», в этом есть логика, действительно, я посмотрел дрон. Судя по тому, как он изготовлен, — это изделие украинской оборонки. Они говорили как раз об этом», — объяснил наш собеседник.

Всё, что могли, — приспособили, всё, что могли, — приделали, это видно уже и на машинах. Я смотрю за этим, у нас всё-таки покачественней сделаны дроны. Василий Дандыкин Капитан первого ранга запаса

При этом он признал, что новый украинский дрон — вещь достаточно скоростная и опасная. Дандыкин добавил, что сбивать такой беспилотник можно при помощи пулемётного огня, артиллерии, средств ПВО и антидроновых средств борьбы. Кроме того, этот аппарат летает отнюдь не так бесшумно, как многие современные российские БПЛА — на аккумуляторах и без звука.