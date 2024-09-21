Силы Минобороны РФ уничтожили украинские БПЛА в Тверской области

На юго-западе Тверской области зафиксировано уничтожение украинских беспилотников силами Минобороны РФ. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Губернатор Игорь Руденя отметил, что в настоящее время на месте происшествия работают специалисты экстренных служб вместе с представителями местной администрации.