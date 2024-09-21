Силы Минобороны РФ уничтожили украинские БПЛА в Тверской области
На юго-западе Тверской области зафиксировано уничтожение украинских беспилотников силами Минобороны РФ. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.
Губернатор Игорь Руденя отметил, что в настоящее время на месте происшествия работают специалисты экстренных служб вместе с представителями местной администрации.
Ранее сообщалось, что в результате террористической атаки украинских военных на город Торопец в Тверской области оказались повреждены тринадцать храмов. О последствиях вражеских ударов сообщили в пресс-службе РПЦ.
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