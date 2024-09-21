Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 сентября, 02:35

Силы Минобороны РФ уничтожили украинские БПЛА в Тверской области

На юго-западе Тверской области зафиксировано уничтожение украинских беспилотников силами Минобороны РФ. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Губернатор Игорь Руденя отметил, что в настоящее время на месте происшествия работают специалисты экстренных служб вместе с представителями местной администрации.

Богомаз: Ещё 16 украинских беспилотников уничтожены над Брянской областью
Богомаз: Ещё 16 украинских беспилотников уничтожены над Брянской областью

Ранее сообщалось, что в результате террористической атаки украинских военных на город Торопец в Тверской области оказались повреждены тринадцать храмов. О последствиях вражеских ударов сообщили в пресс-службе РПЦ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Происшествия
  • Тверская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров