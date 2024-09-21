Въезд и выезд из Тихорецка открыли по дороге вдали от места пожара с детонацией

Через трассу Ростов – Махачкала открыли въезд и выезд в Тихорецк Краснодарского края, который ночью подвергся атаке украинских БПЛА. В остальных направлениях движение ограничено, сообщил глава Тихорецкого района Анатолий Перепелин в Telegram-канале.

Тем временем глава города Евгений Голубь призвал местных жителей не покидать свои дома. По его словам, для эвакуированных и размещённых в ПВР горожан организовано горячее питание, с ними находятся медработники, психологи МЧС, волонтёры. На месте ЧП создан оперативный штаб, а все правоохранительные органы, специальные и специализированные службы переведены в усиленный режим работы.