Въезд и выезд из Тихорецка открыли по дороге вдали от места пожара с детонацией
Въезд и выезд из Тихорецка открыты через трассу Ростов – Махачкала
Через трассу Ростов – Махачкала открыли въезд и выезд в Тихорецк Краснодарского края, который ночью подвергся атаке украинских БПЛА. В остальных направлениях движение ограничено, сообщил глава Тихорецкого района Анатолий Перепелин в Telegram-канале.
Тем временем глава города Евгений Голубь призвал местных жителей не покидать свои дома. По его словам, для эвакуированных и размещённых в ПВР горожан организовано горячее питание, с ними находятся медработники, психологи МЧС, волонтёры. На месте ЧП создан оперативный штаб, а все правоохранительные органы, специальные и специализированные службы переведены в усиленный режим работы.
Силам противовоздушной обороны пришлось потрудиться минувшей ночью, всего над территорией России был сбит 101 украинский беспилотник. Обломки одного из сбитых БПЛА над Краснодарским краем спровоцировали возгорание и детонацию взрывоопасных предметов в Тихорецком районе. Жителей находящегося вблизи очага пожара населённого пункта эвакуировали. Въезд в Тихорецкий район по автодороге со стороны Выселковского района был перекрыт.
Telegram / Минобороны России