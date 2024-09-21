Более 25 воздушных целей ВСУ сбито над Херсонской областью и Азовским морем

Более 25 воздушных целей ВСУ уничтожено минувшей ночью над территорией Херсонской области и акваторией Азовского моря, никто не пострадал. О подробностях отражения массового налёта БПЛА в своём телеграм-канале сообщил глава региона Владимир Сальдо.

«Силы ПВО ночью отразили массовый налет БПЛА на юг России. Больше 25 воздушных целей были сбиты в небе над Херсонской областью и акваторией Азовского моря. Пострадавших нет», — рассказал губернатор.

Он похвалил зенитчиков, благодаря которым осколки сбитых объектов упали за пределами населённых пунктов, не причинив вреда гражданскому населению и инфраструктуре. Сальдо отметил, что наши парни справились на отлично, сорвав преступный замысел врага.