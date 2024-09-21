Более 25 воздушных целей ВСУ сбито над Херсонской областью и Азовским морем
Более 25 воздушных целей ВСУ уничтожено минувшей ночью над территорией Херсонской области и акваторией Азовского моря, никто не пострадал. О подробностях отражения массового налёта БПЛА в своём телеграм-канале сообщил глава региона Владимир Сальдо.
«Силы ПВО ночью отразили массовый налет БПЛА на юг России. Больше 25 воздушных целей были сбиты в небе над Херсонской областью и акваторией Азовского моря. Пострадавших нет», — рассказал губернатор.
Он похвалил зенитчиков, благодаря которым осколки сбитых объектов упали за пределами населённых пунктов, не причинив вреда гражданскому населению и инфраструктуре. Сальдо отметил, что наши парни справились на отлично, сорвав преступный замысел врага.
Силам противовоздушной обороны пришлось потрудиться минувшей ночью, всего над территорией России был сбит 101 украинский беспилотник. Обломки одного из сбитых БПЛА над Краснодарским краем спровоцировали возгорание и детонацию взрывоопасных предметов в Тихорецком районе. Жителей находящегося вблизи очага пожара населённого пункта эвакуировали.