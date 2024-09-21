Силы ПВО за ночь сбили 101 украинский беспилотник над Россией и Азовским морем

Самая массовая атака пришлась на Брянскую область, где перехватили и уничтожили 53 БПЛА. Кроме того, 18 дронов сбили над Краснодарским краем. Пять беспилотников атаковали Калужскую область, по три дрона уничтожили над Тверской и Белгородской областями. По одному летательному устройству сбили в Смоленской и Курской областях, а также над Крымом. Ещё 16 дронов не добрались до целей, прекратив существование над Азовским морем.