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21 сентября, 04:40

Силы ПВО за ночь сбили 101 украинский беспилотник над Россией и Азовским морем

Силам противовоздушной обороны пришлось потрудиться минувшей ночью, всего над территорией России был сбит 101 украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Самая массовая атака пришлась на Брянскую область, где перехватили и уничтожили 53 БПЛА. Кроме того, 18 дронов сбили над Краснодарским краем. Пять беспилотников атаковали Калужскую область, по три дрона уничтожили над Тверской и Белгородской областями. По одному летательному устройству сбили в Смоленской и Курской областях, а также над Крымом. Ещё 16 дронов не добрались до целей, прекратив существование над Азовским морем.

Силы Минобороны РФ уничтожили украинские БПЛА в Тверской области
Силы Минобороны РФ уничтожили украинские БПЛА в Тверской области

Обломки одного из сбитых БПЛА над Краснодарским краем спровоцировали возгорание и детонацию взрывоопасных предметов в Тихорецком районе. Жителей находящегося вблизи очага пожара населённого пункта эвакуировали.

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Артур Лапсаков
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