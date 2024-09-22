Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 сентября, 22:49

Двое погибли и шестеро пострадали в ДТП легковушки и микроавтобуса под Ростовом

Ликвидация последствий ДТП под Ростовом-на-Дону. Обложка © Telegram / МЧС России

Ликвидация последствий ДТП под Ростовом-на-Дону. Обложка © Telegram / МЧС России

Легковой автомобиль и микроавтобус столкнулись лоб в лоб на 167-м километре автодороги Ростов-на-Дону — Волгодонск вечером 21 сентября. Жертвами аварии стали два человека, ещё шестеро получили ранения и были госпитализированы. Подробностями происшествия поделилась пресс-служба облуправления ГИБДД.

По предварительной информации, 19-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 допустил выезд на встречную полосу, где в тот момент двигался микроавтобус с 21 пассажиром. Столкновение было такой силы, что отечественный автомобиль разорвало на части, а после оба транспортных средства моментально вспыхнули. Шофёр легковушки погиб на месте, как и одна из пассажирок пассажирского Mercedes.

Сгоревшие легковушка и микроавтобус. Фото © Telegram / Прокуратура Ростовской области

Сгоревшие легковушка и микроавтобус. Фото © Telegram / Прокуратура Ростовской области

«На место происшествия выехала прокурор Волгодонского района Инна Архипова. Прокуратурой организована проверка соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения, а также в сфере перевозки пассажиров. По её результатам при наличии оснований будут приняты меры реагирования», — отметили в надзорном органе.

Автобус с юными спортсменами попал в жёсткое ДТП с КамАЗом по пути на соревнования в Оренбург
Автобус с юными спортсменами попал в жёсткое ДТП с КамАЗом по пути на соревнования в Оренбург

А в Татарстане 21 сентября погиб 13-летний квадроциклист, который пытался скрыться от полицейского мотобата, но не справился с управлением. Последние секунды жизни юного лихача запечатлела его нашлемная видеокамера.

Илья Пушкарев
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Ростовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров