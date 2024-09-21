Последние секунды жизни школьника на квадроцикле из Татарстана попали на камеру

Момент трагичной гибели 13-летнего квадроциклиста в Татарстане попал в объектив нашлемной камеры юного лихача. На кадрах запечатлена погоня от полицейского мотобата и фатальная ошибка школьника, которая стоила ему жизни. Запись опубликовал Mash Iptash.

Видео начинается на автозаправочной станции, где водитель квадроцикла увидел сотрудников ДПС и дал по газам. На выезде с АЗС школьник даже протаранил мотоцикл одного из полицейских и попытался скрыться. Непродолжительная погоня закончилась тем, что 13-летний гонщик набрал высокую скорость, ещё раз врезался в правоохранителя и столкнулся с отбойником, перелетев через ограждение. На этом запись обрывается.