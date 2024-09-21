Последние секунды жизни школьника на квадроцикле из Татарстана попали на камеру
Появилось видео с нашлемной камеры погибшего в Татарстане 13-летнего школьника
Квадроцикл погибшего школьника. Обложка © Telegram / Прокуратура ТАТАРСТАНА
Момент трагичной гибели 13-летнего квадроциклиста в Татарстане попал в объектив нашлемной камеры юного лихача. На кадрах запечатлена погоня от полицейского мотобата и фатальная ошибка школьника, которая стоила ему жизни. Запись опубликовал Mash Iptash.
Видео начинается на автозаправочной станции, где водитель квадроцикла увидел сотрудников ДПС и дал по газам. На выезде с АЗС школьник даже протаранил мотоцикл одного из полицейских и попытался скрыться. Непродолжительная погоня закончилась тем, что 13-летний гонщик набрал высокую скорость, ещё раз врезался в правоохранителя и столкнулся с отбойником, перелетев через ограждение. На этом запись обрывается.
Запись с нашлемной камеры погибшего школьника. Видео © Telegram / Mash Iptash
По данным Mash Iptash, погибший оказался сыном известного в республике предпринимателя Марата Фахрутдинова. В интервью журналистам он лишь заявил, что ребёнка сбили инспекторы.
Напомним, что ДТП с участием школьника произошло 21 сентября на 20-м километре автодороги Казань — Оренбург — Боровое Матюшино. Квадроцикл привлёк внимание мотобата из-за отсутствия госномеров. Обстоятельства произошедшего выясняет прокуратура.