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21 сентября, 17:31

В Татарстане погиб 13-летний школьник, пытаясь уйти от полиции на квадроцикле

Полиция на месте происшествия. Обложка © Telegram / Прокуратура ТАТАРСТАНА

Полиция на месте происшествия. Обложка © Telegram / Прокуратура ТАТАРСТАНА

В Казани произошло смертельное ДТП: 13-летний парень разбился на квадроцикле, пытаясь уйти от полицейской погони. О происшествии сообщила региональная прокуратура.

Место смертельного ДТП с 13-летним мальчиком в Татарстане. Видео © Telegram / Прокуратура ТАТАРСТАНА

«Прокуратура Приволжского района г. Казани организовала проверку после смертельного ДТП. По предварительной информации, трагедия произошла сегодня в 13:27 на 20-м км автодороги Казань — Оренбург — Боровое Матюшино. 13-летний подросток был замечен на заправке сотрудниками Госавтоинспекции: мальчик заправлял квадроцикл без госномеров», — говорится в публикации.

  • Место смертельного ДТП с 13-летним мальчиком в Татарстане. Фото © Telegram / Прокуратура ТАТАРСТАНА
    Место смертельного ДТП с 13-летним мальчиком в Татарстане. Фото © Telegram / Прокуратура ТАТАРСТАНА
  • Место смертельного ДТП с 13-летним мальчиком в Татарстане. Фото © Telegram / Прокуратура ТАТАРСТАНА
    Место смертельного ДТП с 13-летним мальчиком в Татарстане. Фото © Telegram / Прокуратура ТАТАРСТАНА

Место смертельного ДТП с 13-летним мальчиком в Татарстане. Фото © Telegram / Прокуратура ТАТАРСТАНА

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После этого к парню подъехал сотрудник ГАИ, увидев их, мальчик прыгнул на сиденье квадроцикла и пустился в бега, проигнорировав требование остановиться. В ходе погони он проехал на красный свет на перекрёстке, после чего потерял управление, слетел в кювет и перевернулся. При падении школьник получил смертельные травмы.

К месту ДТП прибыл прокурор Приволжского района. Прокуратура выяснит обстоятельства случившегося и проверит правомерность действий сотрудников ГАИ.

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Ранее Life.ru рассказывал о том, как 16-летний парень за рулём Toyota устроил ДТП в Сахалинской области. Подросток не справился с управлением из-за чего машина, где помимо юноши находились ещё двое его друзей, слетела в левый кювет. Все, кто был внутри, пострадали.

Юрий Лысенко
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