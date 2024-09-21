В Татарстане погиб 13-летний школьник, пытаясь уйти от полиции на квадроцикле

В Казани произошло смертельное ДТП: 13-летний парень разбился на квадроцикле, пытаясь уйти от полицейской погони. О происшествии сообщила региональная прокуратура.

Место смертельного ДТП с 13-летним мальчиком в Татарстане. Видео © Telegram / Прокуратура ТАТАРСТАНА

«Прокуратура Приволжского района г. Казани организовала проверку после смертельного ДТП. По предварительной информации, трагедия произошла сегодня в 13:27 на 20-м км автодороги Казань — Оренбург — Боровое Матюшино. 13-летний подросток был замечен на заправке сотрудниками Госавтоинспекции: мальчик заправлял квадроцикл без госномеров», — говорится в публикации.





После этого к парню подъехал сотрудник ГАИ, увидев их, мальчик прыгнул на сиденье квадроцикла и пустился в бега, проигнорировав требование остановиться. В ходе погони он проехал на красный свет на перекрёстке, после чего потерял управление, слетел в кювет и перевернулся. При падении школьник получил смертельные травмы.

К месту ДТП прибыл прокурор Приволжского района. Прокуратура выяснит обстоятельства случившегося и проверит правомерность действий сотрудников ГАИ.