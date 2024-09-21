Замминистра туризма Нижегородской области Галина Галкина погибла в ДТП

В Нижегородской области в результате страшного ДТП погибла заместитель министра туризма и промыслов региона Галина Галкина. Авария произошла вечером 20 сентября на трассе Нижний Новгород — Йошкар-Ола («Поветлужье») в Семёновском районе.

Страшная авария в Нижегородской области унесла жизни трёх человек. Обложка © Telegram / МЧС Нижегородской области

«В районе десяти часов вечера произошло столкновение двух легковых автомобилей на 120 км. автодороги федерального значения Р-177 «Поветлужье», у н.п. Люнда-Шипово в г.о. Семёновский», — сообщила пресс-служба МЧС Нижегородской области.

Страшная авария в Нижегородской области унесла жизни трёх человек. Обложка © Telegram / МЧС Нижегородской области

Чиновница ехала домой из Йошкар-Олы, куда она отправилась в командировку. После столкновения одна из легковушек загорелась. Пожарные МЧС России смогли оперативно потушить огонь. В результате ДТП погибло три человека, ещё пятеро получили травмы различной тяжести. Среди пострадавших — водитель автобазы Нижегородского кремля и сотрудник регионального Агентства гостеприимства. Их всех доставили в больницу.