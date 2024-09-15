Число пострадавших в аварии с автобусом в Омске выросло до 12 15 сентября, 17:28 ДТП в Омске. Обложка © Telegram / Омская полиция

В Омске число пострадавших в результате столкновения автомобиля с микроавтобусом увеличилось до 12, госпитализация понадобилась пятерым участникам ДТП. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.

«По уточнённой информации Госавтоинспекции, в результате ДТП с участием трёх автомобилей травмы получили 12 человек: 5 женщин в возрасте от 36 до 78 лет, 6 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет, а также 5-летний ребёнок», — уточнили в ведомстве.

У пострадавших зафиксированы переломы, черепно-мозговые травмы, ушибы. В больнице на лечение оставлены пятеро человек, остальные отпущены домой после оказания им медицинской помощи.

Напомним, сегодня стало известно, что 11 пассажиров маршрутного микроавтобуса пострадали в ДТП с Toyota Land Cruiser и Lada Granta в Кировском районе Омска. В числе тех, кому понадобилась медицинская помощь, — маленькая девочка. По предварительной версии, виновник столкновения — женщина, находившаяся за рулём иномарки. Она не пропустила при повороте машину и микроавтобус, которые ехали по встречной полосе.

Авторы Татьяна Миссуми