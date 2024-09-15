Три подростка на Toyota улетели в кювет на Сахалине
На Сахалине подросток за рулём Toyota устроил ДТП, пострадали он и два его друга
Подросток загнал машину в кювет. Фото © Telegram / Госавтоинспекция Сахалинской области
Несовершеннолетний устроил аварию в Сахалинской области. Машина с ним и двумя его приятелями улетела в кювет, из-за чего все трое пострадали. Об этом сообщает пресс-служба госавтоинспекции региона.
14 сентября около 23:00 несовершеннолетний водитель Toyota Town Ace, не справившись с управлением, направил машину в левый кювет по ходу движения.
«В результате ДТП 16-летний водитель получил телесные повреждения, двум пассажирам 15 и 16 лет оказана разовая медицинская помощь», — отметили сотрудники госавтоинспекции.
Ранее в Подмосковье 12-летний мальчик за рулём автомобиля «Toyota» поднял на ушли весь двор, нарезая круги вокруг детской площадки по ЖК в Томилино. Также известно, что он нахамил женщине, которая просила его остановиться.