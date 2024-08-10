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10 августа, 07:00

В Томилино 12-летний "гонщик" нарезал круги по двору ЖК и обматерил женщину с ребёнком

SHOT: Подросток за рулём Toyota нахамил женщине, гоняя по двору ЖК в Томилино

12-летний мальчик за рулём "тойоты" устроил шумиху в подмосковном Томилине: навернул три круга в ЖК и нахамил женщине, которая попросила его остановиться. Об этом сообщил SHOT.

12-летний подросток нарезает круги по двору на "тойоте". Видео © SHOT

Как рассказали телеграм-каналу очевидцы, подросток регулярно творит странные вещи, задирает других ребят, а сегодня сел за руль авто и ездил вокруг детской площадки. На просьбу мамы, у которой там гулял ребёнок, прекратить кататься, он послал её, заявив, что водит аккуратно. По сведениям SHOT, машина зарегистрирована на 29-летнего Абдурахмона Н., на ней висит 136 штрафов на сумму почти в 120 тысяч рублей.

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Не придётся долго вспоминать пример подобной выходки, имевший плачевные последствия. Ранее Life.ru рассказывал о том, как в Хабаровском крае 16-летний подросток тоже сел за руль Toyota и решил прокатить друзей. В какой-то момент он не совладал с управлением и автомобиль перевернулся. В машине в тот момент было шестеро человек, считая водителя. В аварии на месте погиб один из пассажиров, все остальные отделались травмами.

Обложка ©

SHOT

Юрий Лысенко
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