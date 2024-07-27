Актёра Леона Кемстача придавило квадроциклом во время катания по лесу

Российский актёр Леон Кемстач оказался в опасной ситуации во время покатушек на квадроцикле по лесу. При преодолении водной преграды техника опрокинулась на своего водителя, повалив юную звезду в болото.

На опубликованных Кемстачом кадрах видно, как квадроцикл весом несколько сотен килограммов задирает нос из-за крутого подъёма и падает на актёра. На этом запись обрывается. Пост он сопроводил смайликом в виде черепа. К счастью, актёру удалось выбраться из-под четырёхколёсной махины. Об этом свидетельствует новое фото в соцсетях Кемстача, на которой он позирует рядом с перевёрнутым квадроциклом с недоумевающим видом.