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27 июля, 15:40

Актёра Леона Кемстача придавило квадроциклом во время катания по лесу

Российский актёр Леон Кемстач оказался в опасной ситуации во время покатушек на квадроцикле по лесу. При преодолении водной преграды техника опрокинулась на своего водителя, повалив юную звезду в болото.

Леона Кемстача придавило квадроциклом при покатушках в лесу. Обложка © Telegram / Леон Кемстач

На опубликованных Кемстачом кадрах видно, как квадроцикл весом несколько сотен килограммов задирает нос из-за крутого подъёма и падает на актёра. На этом запись обрывается. Пост он сопроводил смайликом в виде черепа. К счастью, актёру удалось выбраться из-под четырёхколёсной махины. Об этом свидетельствует новое фото в соцсетях Кемстача, на которой он позирует рядом с перевёрнутым квадроциклом с недоумевающим видом.

Леона Кемстача придавило квадроциклом при покатушках в лесу. Фото © Telegram / Леон Кемстач

Леона Кемстача придавило квадроциклом при покатушках в лесу. Фото © Telegram / Леон Кемстач

Россиянам могут запретить водить квадроциклы и снегоходы без экзаменов
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А вот для парапланериста из Кабардино-Балкарии экстремальный отдых закончился летальным исходом. Мужчина совершил жёсткую посадку в верховьях Чегемского ущелья, для эвакуации тела бедолаги пришлось задействовать спасателей-высокогорников.

Обложка ©

Telegram / Леон Кемстач

Илья Пушкарев
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