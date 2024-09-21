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Автобус с юными спортсменами попал в жёсткое ДТП с КамАЗом по пути на соревнования в Оренбург

Автобус с 15 детьми столкнулся с КамАЗом на трассе в Оренбургской области

21 сентября, 15:10
В Оренбуржье автобус с детьми попал в ДТП. Обложка © Telegram / Полиция Оренбуржья

В Оренбуржье автобус с детьми попал в ДТП. Обложка © Telegram / Полиция Оренбуржья

В Оренбургской области автобус, перевозивший детей и тренера на соревнования, врезался в грузовик, один человек госпитализирован. Об этом сообщается в телеграм-канале МВД по региону.

В Оренбуржье автобус с детьми попал в ДТП. Фото © Telegram / Полиция Оренбуржья

В Оренбуржье автобус с детьми попал в ДТП. Фото © Telegram / Полиция Оренбуржья

В Оренбуржье автобус с детьми попал в ДТП. Фото © Telegram / Полиция Оренбуржья

В Оренбуржье автобус с детьми попал в ДТП. Фото © Telegram / Полиция Оренбуржья

«Детский автобус с 15 детьми и тренером направлялся из Сорочинска в Оренбург на соревнования. На трассе, не доезжая несколько километров до Новосергиевки, автобус столкнулся  с автомобилем КамАЗ», — говорится в тексте.

При столкновении никто из пассажиров автобуса не пострадал. Детей с места ДТП забрали родители. Водитель общественного транспорта доставлен в больницу с травмами. Ведётся проверка. Разбирается в причинах аварии и региональная прокуратура.

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Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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