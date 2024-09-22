Силы ПВО России сбили украинскую ракету в небе над Курской областью

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили ракету Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

«Украинская ракета сегодня днём уничтожена в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы!», — написал глава региона в телеграм-канале.