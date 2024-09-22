Силы ПВО России сбили украинскую ракету в небе над Курской областью
Силы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили ракету Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.
«Украинская ракета сегодня днём уничтожена в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы!», — написал глава региона в телеграм-канале.
А ранее Life.ru сообщал, что спецназ «Ахмата» сбили дрон ВСУ «Лелека» производства Швейцарии в Курской области. Этот беспилотник оснащён камерой за 80 тысяч евро, которая даёт максимально возможное разрешение для разведывательных БПЛА. А до этого российские военнослужащие сбили новый реактивный, трёхметровый беспилотник ВСУ «Паляниця» под Курском.
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