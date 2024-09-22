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22 сентября, 16:44

Силы ПВО России сбили украинскую ракету в небе над Курской областью

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили ракету Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

«Украинская ракета сегодня днём уничтожена в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы!», — написал глава региона в телеграм-канале.

Украинскую ракету сбили ночью в небе над Курской областью
Украинскую ракету сбили ночью в небе над Курской областью

А ранее Life.ru сообщал, что спецназ «Ахмата» сбили дрон ВСУ «Лелека» производства Швейцарии в Курской области. Этот беспилотник оснащён камерой за 80 тысяч евро, которая даёт максимально возможное разрешение для разведывательных БПЛА. А до этого российские военнослужащие сбили новый реактивный, трёхметровый беспилотник ВСУ «Паляниця» под Курском.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Дарья Нарыкова
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