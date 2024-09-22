Спецназ «Ахмата» сбил «Лелеку» ВСУ со швейцарской камерой за 80 тысяч евро под Курском

Бойцы спецназа «Ахмат» сбили разведывательный беспилотник «Лелека-100» Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области с камерой производства Швейцарии за 80 тысяч евро (свыше восьми миллионов рублей). Об этом сообщил командир группы с позывным «Аид».

«Это разведывательный дрон противника, называется он «Лелека». Раньше модели были из пенопласта, сейчас из фанеры, довольно лёгкие, обтекаемые, парашютного типа при посадке. Сбили мы его с FPV-дрона, причем FPV-дрон при попадании по «Лелеке» не взорвался, он просто по нему ударил, как дубинка, но этого было достаточно, чтобы парашют раскрылся и «Лелека» приземлилась», — приводит РИА «Новости» слова командира.

По словам «Аида», камера сбитого устройства является его главной ценностью. Она была произведена в Швейцарии, стоит 80 тысяч евро, ночной вариант около 120 тысяч. Командир группировки «Ахмата» пояснил, что на сбитом БПЛА была установлена дневная камера, которая даёт максимально возможное разрешение для разведывательных беспилотников.

«Аид» добавил, что российские расчёты начали охотиться на «Лелеку», «Фурию», а также «Бабу-ягу». Он подчеркнул, ВС РФ противостоят ВСУ не только на земле, но и в воздухе.