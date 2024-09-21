Какие «птички» наводят ужас на ВСУ под Курском: прячутся днём и боятся неба

Российские бойцы приучили ВСУ прятаться днём и бояться неба в Курской области из-за беспилотников. Об этом военкору RT Филиппу Прокудину сообщил военный с позывным Красавчик, который командует расчётом БПЛА батальона «Феникс» группировки ВС России «Север».

«Противник — да, не выходит. Боятся — постоянно летают наши дроны... Я думаю, они поняли, что их будут жечь и нет смысла идти просто вперёд. Поэтому они остановились и теперь прячутся. Сели в плотную оборону», — отметил Красавчик.