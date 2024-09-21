Какие «птички» наводят ужас на ВСУ под Курском: прячутся днём и боятся неба
Боец с позывным Красавчик: Российские БПЛА приучили ВСУ бояться неба под Курском
Красавчик запускает БПЛА. Скриншот из видео © Telegram / RT на русском
Российские бойцы приучили ВСУ прятаться днём и бояться неба в Курской области из-за беспилотников. Об этом военкору RT Филиппу Прокудину сообщил военный с позывным Красавчик, который командует расчётом БПЛА батальона «Феникс» группировки ВС России «Север».
«Противник — да, не выходит. Боятся — постоянно летают наши дроны... Я думаю, они поняли, что их будут жечь и нет смысла идти просто вперёд. Поэтому они остановились и теперь прячутся. Сели в плотную оборону», — отметил Красавчик.
По его словам, украинцы давно не пытаются идти в наступление, а боеприпасы и личный состав им подвозят только в темноте.
Отметим, что российские войска продолжают отвоёвывать Курскую область у противника. В частности, за пять дней спецназу «Ахмат» совместно с 1427-м полком ВС РФ удалось отбросить противника на полтора километра в глубину и семь километров в ширину на правой стороне дороги Курск — Суджа. Всего за время своего вторжения ВСУ потеряли более 15 650 солдат, 124 танка и 121 артиллерийское орудие.