Спецназ «Ахмат» отбросил бригаду ВСУ с немецкими наёмниками под Курском на 1,5 км

За пять дней бойцам спецназа «Ахмат» удалось сдвинуть линую фронта на полтора километра в глубину и семь километров в ширину на участке недалеко от Волоконска и Нечаева на правой стороне дороги Курск — Суджа. Об этом заявил командир батальона с позывным Каштан в беседе с военкором RT Владом Андрицей. Он добавил, что бойцы работали там вместе с 1427-м полком ВС РФ.

Комбат батальона спецназа «Ахмат» Каштан рассказывает о ситуации под Курском. Видео © Telegram / RT на русском

Спецназовец рассказал, что на участке продвижения шли бои с малыми группами противника. За это время российским военным удалось уничтожить до 120 противников, среди которых были иностранные наёмники, которые говорили на немецком и польском языках.

«Были моменты, что они не успели ещё окопаться. Были группы у них по восемь человек в большом количестве. Работали они по разным направлениям. Потихонечку [мы] выявляли, давили», — рассказал Каштан.

Кроме того, прямым попаданием ФАБ удалось поразить пункт управления ВСУ у линии боевого соприкосновения. Для удара использовались авиационные бомбы, оснащённые универсальным модулем планирования и коррекции, благодаря чему удар наносится на безопасном для боевого самолёта и экипажа расстоянии.