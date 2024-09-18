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18 сентября, 14:34

МО показало эффектный удар русского FPV-дрона по броневику ВСУ в курском приграничье

Минобороны: БМП ВСУ уничтожена при помощи FPV-дрона в Курской области

Российские бойцы при помощи FPV-дрона успешно уничтожили БМП ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщает Минобороны России в официальном телеграм-канале. Местоположение цели установила разведка.

Момент уничтожения украинского БМП при помощи FPV-дрона в Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России

«Военнослужащие группировки войск «Север» выявили боевую машину пехоты ВСУ в районе лесополосы. В результате прямого попадания FPV-дрона БМП боевиков ВСУ была уничтожена», — говорится в сообщении.

ВСУ лишились первого танка Leopard в Курской области
ВСУ лишились первого танка Leopard в Курской области

Ранее ВСУ потеряли первый вымоленный у Германии танк Leopard в Курской области. Также в приграничье за сутки уничтожено более 400 бойцов армии противника.

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Telegram / Минобороны России

Мария Любицкая
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