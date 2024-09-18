МО показало эффектный удар русского FPV-дрона по броневику ВСУ в курском приграничье

Российские бойцы при помощи FPV-дрона успешно уничтожили БМП ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщает Минобороны России в официальном телеграм-канале. Местоположение цели установила разведка.

Момент уничтожения украинского БМП при помощи FPV-дрона в Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России

«Военнослужащие группировки войск «Север» выявили боевую машину пехоты ВСУ в районе лесополосы. В результате прямого попадания FPV-дрона БМП боевиков ВСУ была уничтожена», — говорится в сообщении.