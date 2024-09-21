Украинская армия за всё время своего вторжения в Курскую область потеряла уже более 15 650 солдат, 124 танка и 121 артиллерийское орудие. Об этом рассказали в Минобороны России.

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 15 650 военнослужащих, 124 танка, 57 боевых машин пехоты, 95 бронетранспортёров, 786 боевых бронированных машин, 478 автомобилей, 121 артиллерийское орудие, 29 пусковых установок РСЗО, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS производства США», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, российские ВС превратили в ничто 8 пусковых установок ЗРК, 5 транспортно-заряжающих машин, 30 станций РЭБ, 7 РЛС контрбатарейной борьбы, 2 РЛС ПВО, 16 единиц инженерной техники, из них 10 инженерных машин разграждения и установку разминирования УР-77. Также была выведена из строя бронированная ремонтно-эвакуационная машина.

За сутки в общему количеству потерь ВСУ прибавилось ещё более 300 боевиков, 9 единиц бронетехники в том числе боевая машина пехоты, 2 бронетранспортёра и 6 боевых бронированных машин, а также 6 артиллерийских орудий, пусковая установка и транспортно-заряжающая машина американской РСЗО HIMARS, станция РЭБ, инженерная машина разграждения, бронированная ремонтно-эвакуационная машина и 7 автомобилей, заключили в Министерстве.