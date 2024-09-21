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20 сентября, 23:36

Алаудинов рассказал о бегстве 60 солдат ВСУ в Курской области

Командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-майор Апти Алаудинов сообщил в телеграм-канале, что несколько десятков украинских военнослужащих были вынуждены отступить перед натиском российских сил в Курской области.

Он уточнил, что украинским военным удалось незначительно продвинуться на двух участках фронта и даже укрепить свои позиции, однако затем они оказались под давлением и отступили.

«Хочу отметить, что на одном участке там их человек 60 просто снялись, убежали», — заявил командир спецназа «Ахмат».

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Ранее Алаудинов рассказал, что ВСУ вторглись в Курскую область, используя более 200 танков и значительное количество другой бронетехники. Российские силы держат ситуацию под контролем и враг постепенно терпит крах.

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Telegram / Апти Алаудинов «АХМАТ»

Артём Гапоненко
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