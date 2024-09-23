Украинский дрон-приманку обнаружили в Курской области

В Курской области обнаружили дрон-приманку для вскрытия систем российской противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

ВСУ вовсю используют дроны-приманки для выявления средств ПВО. Видео © Telegram / Росгвардия

Как рассказали в ведомстве, специалисты инженерного подразделения Росгвардии получили оперативную информацию об упавшем вблизи населённого пункта вражеском БПЛА. На месте был обнаружен беспилотник-приманка самолётного типа. Как пояснил сапёр Росгвардии, такие летательные машины предназначены для вскрытия «слабых мест» систем ПВО.

«Подобные БПЛА сделаны из дешёвых деталей, у них нет качественных камер и других дополнительных радиопередающих устройств. Кроме того, боевики ВСУ наносят на такие дроны фольгу, чтобы они максимально светились на наших радиолокационных станциях», — отметил сапёр.