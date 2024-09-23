Потери ВСУ в боях в курском приграничье превысили 16 тысяч военных

Вооружённые силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки потеряли в Курской области свыше 340 бойцов, три боевые машины пехоты и одну станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщили в Минобороны России в понедельник, 23 сентября.

«За сутки потери ВСУ составили более 340 военнослужащих и шесть единиц бронетехники, в том числе танк, три боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, а также восемь артиллерийских орудий, станция радиоэлектронной борьбы, РЛС контрбатарейной борьбы и пять автомобилей. Один военнослужащий ВСУ взят в плен», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что всего за время боёв в курском приграничье украинские войска лишились до 16400 солдат, 127 танков, 60 боевых машин пехоты, 95 бронетранспортёров, 797 боевых бронированных машин, 497 автомобилей, 132 артиллерийских орудий, 29 пусковых установок реактивных систем залпового огня (РСЗО), в том числе восьми HIMARS и шести MLRS производства США.

Кроме того, ВСУ потеряли восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов (ЗРК), пять транспортно-заряжающих машин, 32 станции радиоэлектронной борьбы, восемь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 17 единиц инженерной техники, среди них — десять инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77 и бронированная машина для ремонта и эвакуации.