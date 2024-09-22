Минобороны: ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 380 военнослужащих
За последние сутки в курском приграничье Вооружённые силы Украины потеряли более 380 солдат и 11 единиц бронетехники. Данные приводит Министерство обороны России.
«Потери ВСУ составили <...> в том числе два танка и девять боевых бронированных машин, а также три артиллерийских орудия, станция радиоэлектронной борьбы, инженерная машина разминирования и 14 автомобилей», — говорится в сообщении.
Помимо того, группировка войск «Запад» Вооружённых сил (ВС) России нанесла поражение четырём бригадам ВСУ. Противник потерял до 420 бойцов и пять складов боеприпасов. В бою солдаты киевского режима лишились двух танков, трёх пикапов, двух орудий Д-20, двух гаубиц Д-30, самоходной артиллерийской установки «Гвоздика» и трёх американских орудий М119.
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