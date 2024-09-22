Минобороны: ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 380 военнослужащих

За последние сутки в курском приграничье Вооружённые силы Украины потеряли более 380 солдат и 11 единиц бронетехники. Данные приводит Министерство обороны России.

«Потери ВСУ составили <...> в том числе два танка и девять боевых бронированных машин, а также три артиллерийских орудия, станция радиоэлектронной борьбы, инженерная машина разминирования и 14 автомобилей», — говорится в сообщении.