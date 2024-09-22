Российским войскам удалось уничтожить командный пункт ВСУ у границы Курской области. Об этом сообщает комбат тактической группы спецназа «Ахмат» с позывным Каштан. Авиация использовала планирующую авиабомбу ФАБ.

Он уточнил, что уничтожение командного штаба на несколько дней лишило украинские подразделения регулярной координации. На данный момент авиации с применением ФАБ активно применяется при контрнаступлении в Курской области.

Ранее Life.ru рассказывал о попытке украинских подразделений обойти село Весёлое и прорваться к станции Глушково в Курской области. В операции были задействованы несколько единиц бронетехники, однако до пункта назначения они так и не добрались — своё слово сказали российские дроноводы.