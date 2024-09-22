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22 сентября, 06:10

«Прямое попадание»: ВСУ лишились координации после уничтожения ФАБ штаба у Курской области

Комбат Каштан: Авиация РФ бомбой уничтожила штаб ВСУ у границы Курской области

Российским войскам удалось уничтожить командный пункт ВСУ у границы Курской области. Об этом сообщает комбат тактической группы спецназа «Ахмат» с позывным Каштан. Авиация использовала планирующую авиабомбу ФАБ.

«Прямое попадание ФАБ»,рассказал боец РИА «Новости».

Он уточнил, что уничтожение командного штаба на несколько дней лишило украинские подразделения регулярной координации. На данный момент авиации с применением ФАБ активно применяется при контрнаступлении в Курской области.

Появилось видео «охоты» целого роя вертолётов Ка-52М на ВСУ у российской границы
Появилось видео «охоты» целого роя вертолётов Ка-52М на ВСУ у российской границы

Ранее Life.ru рассказывал о попытке украинских подразделений обойти село Весёлое и прорваться к станции Глушково в Курской области. В операции были задействованы несколько единиц бронетехники, однако до пункта назначения они так и не добрались — своё слово сказали российские дроноводы.

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Telegram / Минобороны России

Мария Любицкая
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