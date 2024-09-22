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22 сентября, 09:34

Российские войска лишили ВСУ почти полтысячи солдат и «Гвоздики» в ДНР

Минобороны: ВСУ потеряли до 420 военных в боях с группой «Запад» ВС России в ДНР

Группировка войск «Запад» Вооружённых сил (ВС) России нанесла поражение четырём бригадам ВСУ. Противник потерял до 420 бойцов и пять складов боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ в воскресенье, 22 сентября.

«Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 30-й, 53-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 114-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Петропавловка, Песчаное Харьковской области, Серебрянка, Торское Донецкой Народной Республики и Невское Луганской Народной Республики», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что российские военные отразили пять контратак украинских штурмовиков. В бою ВСУ лишились двух танков, трёх пикапов, двух орудий Д-20, двух гаубиц Д-30, самоходной артиллерийской установки «Гвоздика» и трёх американских орудий М119. Кроме того, украинские войска потеряли радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и пять складов боеприпасов.

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А ранее Life.ru писал, что украинские войска потеряли до 840 человек личного состава в боях с группой «Юг» ВС России в Донецкой Народной Республике (ДНР). В Минобороны уточнили, что российские войска уничтожили три станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Дарья Нарыкова
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