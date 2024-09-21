ВСУ потеряли до 840 человек личного состава в боях с группой «Юг» ВС РФ в ДНР

За минувшие сутки потери ВС Украины в боях с группой войск «Юг» ВС РФ составили до 840 человек. Об этом доложили в пресс-службе Минобороны России.

«ВСУ потеряли до 840 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины «Казак», 22 автомобиля, четыре 155 мм гаубицы FH-70 производства Великобритании, 155 мм гаубицу М777 производства США, 152 орудие Д-20, две 122 мм гаубицы Д-30 и 105 мм орудие М119 производства США. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», — проинформировали в ведомстве.

Российская войсковая группировка успешно продвинулась и улучшила свои позиции. ВС РФ нанесли поражение подразделениям 24-й, 28-й, 30-й, 54-й и 93-й мехбригад, 56-й и 59-й мотопехотных бригад, 144-й пехотной, 81-й аэромобильной, 10-й и 128-й горноштурмовых бригад ВСУ, а также 114-й бригады территориальной обороны у Северска, Краматорска, Серебрянки, Верхнекаменского, Часова Яра, Предтечина, Белой Горы, Острого, Курахово и Катериновки ДНР.