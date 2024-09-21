Солдаты ВСУ уселись к «сослуживцам» в БМП и только в пути поняли, что внутри русские Боец ВСУ взят в плен, случайно сев в БМП россиян, которых принял за подкрепление 21 сентября, 08:42 3051 3051 Российская БМП. Обложка © «Высокоточные комплексы»

Попавший в плен военнослужащий ВСУ Николай Устенко рассказал, что перепутал российский БМП с украинским и по ошибке сел в боевую машину вместе с сослуживцами. Правда вскрылась уже в пути, однако издеваться над солдатами ВСУ никто не стал. Минобороны публикует видео допроса военнопленного.

Военнопленный ВСУ рассказал, как попал в плен. Видео © Минобороны РФ

Украинское командование послало Устенко в десантно-штурмовую бригаду без всякой подготовки. Пару раз ему и товарищам дали потренироваться на полигоне, выдав по 10 патронов на каждого. Затем бойцов отправили на позиции в селе Терсянка Запорожской области, поделился пленный. Начальство заверило, что отряд находится под прикрытием артиллерии ВСУ, которая якобы расположилась где-то за лесами и полями.

Однако очень быстро Устенко понял, что они фактически остались одни, а линия фронта сдвинулась в украинский тыл. Бойцы пытались выйти на связь с кем-то из командиров, но не получалось. В один из дней с ними связались по рации. По словам Устенко, все сразу же решили, что это им на помощь идёт подкрепление.

«С нами в этот день вышли на связь. Скорее всего, это и были русские. По времени уже подходила смена. Мы услышали звук БМП, выбежали и сели в эту БМП. И по мере движения поняли уже, что мы попали не к нашим, а к русским», — поделился военнопленный.

Он призвал украинцев сто раз подумать перед тем, как идти на службу в ВСУ. По его словам, офицеры относятся к рядовым как к «пушечному мясу», бросая их без поддержки на самые сложные участки фронта.

Ранее пленный военнослужащий ВСУ Руслан Полторацкий обвинил украинское командование в том, что оно ведёт роскошную жизнь в тылу, когда простые солдаты гибнут на фронте. Боец пояснил, что по специальности он повар, поэтому его поставили работать на кухню, обслуживающую командиров ВСУ. Оказалось, что в меню там входили тарталетки с икрой и стейки из мраморной говядины.

Авторы Татьяна Миссуми