Взятый в плен боец ВСУ удивил российских военных просьбой его расстрелять

Командир отделения 150-й отдельной мехбригады ВС Украины Виктор Павлушин рассказал, как был готов проститься с жизнью в окраинах Торецка, но не погиб, а был взят в плен российскими военными. Фрагмент допроса пленного опубликовал телеканал «Звезда» со ссылкой на Минобороны России.

Пленный боец ВСУ, рассказывает русские военные отказали его расстреливать при взятии в плен под Торецком. Видео © Телеканал «Звезда»

«Привезли на окраину Торецка, до позиций мы не дошли, накрыла нас артиллерия. Потом бегал ночь, прятался от дрона. Утром прятался в уцелевших домах, но дроны меня засекли. Я понял, что живым не буду. Думал застрелиться, но потом решил, выйду на открытую местность, пусть дрон или мина в меня прилетит», — рассказал он.

Командир украинского отделения вышел на открытое пространство и осознал, что российские солдаты уже совсем близко. Тогда он, опасаясь худшего, попросил их убить его на месте и не издеваться. И, судя по его рассказу, ответ был совсем не такой, как он ожидал.

«Крикнул: «Мужики, пристрелите меня, только не мучайте». А они в ответ: «Мы в тебя стрелять не будем. Мы же русские». Взяли документы, посмотрели, ну, так я попал в плен», — вспоминает Павлушин.

Боец рассказал, что попал в зону боевых действий по мобилизации. Сотрудники ТЦК вручили ему повестку, пока он гулял по Ровно. Павлушин обвинил украинское командование в том, что оно отправляет личный состав на убой и относится к людям, как к пушечному мясу. Всё это понятным образом сказывается на морали личного состава ВСУ, из которых большая часть совсем не хочет воевать.