Взятый в плен боец ВСУ удивил российских военных просьбой его расстрелять
Пленный командир ВСУ Павлуш хотел свести счёт с жизнью на передовой
Командир отделения 150-й отдельной мехбригады ВС Украины Виктор Павлушин рассказал, как был готов проститься с жизнью в окраинах Торецка, но не погиб, а был взят в плен российскими военными. Фрагмент допроса пленного опубликовал телеканал «Звезда» со ссылкой на Минобороны России.
Пленный боец ВСУ, рассказывает русские военные отказали его расстреливать при взятии в плен под Торецком. Видео © Телеканал «Звезда»
«Привезли на окраину Торецка, до позиций мы не дошли, накрыла нас артиллерия. Потом бегал ночь, прятался от дрона. Утром прятался в уцелевших домах, но дроны меня засекли. Я понял, что живым не буду. Думал застрелиться, но потом решил, выйду на открытую местность, пусть дрон или мина в меня прилетит», — рассказал он.
Командир украинского отделения вышел на открытое пространство и осознал, что российские солдаты уже совсем близко. Тогда он, опасаясь худшего, попросил их убить его на месте и не издеваться. И, судя по его рассказу, ответ был совсем не такой, как он ожидал.
«Крикнул: «Мужики, пристрелите меня, только не мучайте». А они в ответ: «Мы в тебя стрелять не будем. Мы же русские». Взяли документы, посмотрели, ну, так я попал в плен», — вспоминает Павлушин.
Боец рассказал, что попал в зону боевых действий по мобилизации. Сотрудники ТЦК вручили ему повестку, пока он гулял по Ровно. Павлушин обвинил украинское командование в том, что оно отправляет личный состав на убой и относится к людям, как к пушечному мясу. Всё это понятным образом сказывается на морали личного состава ВСУ, из которых большая часть совсем не хочет воевать.
Ранее командир спецназа «Ахмат» и руководитель военно-политического управления ВС РФ, генерал-майор Апти Алаудинов рассказывал о том, как много бойцов украинской армии попали в плен в Курской области. По его словам, за последний месяц на милость российских военных в регионе сдались 20 служащих ВС Незалежной.