В ОАЭ поблагодарили Россию и Украину за сотрудничество при обмене военнопленными. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Объединённых Арабских Эмиратов в связи с возвращением в РФ и Незалежную 206 освобождённых бойцов.

«Министерство иностранных дел выразило благодарность обеим странам за их сотрудничество и отклик на посреднические усилия ОАЭ для успешного обмена пленными», — сказано в документе.

В ведомстве сообщили, что обмен пленными между Москвой и Киевом под посредничеством Абу-Даби стал уже восьмым с начала 2024 года, и общее количество освобождённых пленных составило 1994. МИД Эмиратов подтвердил, что руководство страны намерено продолжать прилагать усилия для разрешения украинского конфликта. Как отметили в ведомстве, успех обмена пленными между РФ и Украиной свидетельствует о сотрудничестве и дружеских отношениях, связывающих ОАЭ с Россией и Украиной.