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14 сентября, 15:16

ОАЭ сообщило об обмене почти 2 тысяч российских и украинских пленных

МИД ОАЭ поблагодарил РФ и Киев за сотрудничество при обмене 1994 военнопленными

В ОАЭ поблагодарили Россию и Украину за сотрудничество при обмене военнопленными. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Объединённых Арабских Эмиратов в связи с возвращением в РФ и Незалежную 206 освобождённых бойцов.

«Министерство иностранных дел выразило благодарность обеим странам за их сотрудничество и отклик на посреднические усилия ОАЭ для успешного обмена пленными», — сказано в документе.

В ведомстве сообщили, что обмен пленными между Москвой и Киевом под посредничеством Абу-Даби стал уже восьмым с начала 2024 года, и общее количество освобождённых пленных составило 1994. МИД Эмиратов подтвердил, что руководство страны намерено продолжать прилагать усилия для разрешения украинского конфликта. Как отметили в ведомстве, успех обмена пленными между РФ и Украиной свидетельствует о сотрудничестве и дружеских отношениях, связывающих ОАЭ с Россией и Украиной.

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Напомним, 14 сентября, Россия вернула из украинского плена 103 военнослужащих, которые были захвачены в плен во время вторжения ВСУ в Курскую область, и передала Киеву столько же солдат. Всех освобождённых российских бойцов в скором времени доставят в Россию Белоруссии. При возвращении военнослужащих посреднические усилия оказали ОАЭ.

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Минобороны РФ

Александра Мышляева
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