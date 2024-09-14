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14 сентября, 11:45

Минобороны РФ показало видео с освобождёнными военными, попавшими в плен ВСУ под Курском

Минобороны РФ показало видео с освобождёнными из украинского плена военными

Минобороны РФ опубликовало видео с российскими военными, которых вернули из украинского плена в результате очередного обмена с Украиной в Белоруссии. На кадрах герои благодарят ведомство за возвращение домой.

Освобождённые из украинского плена российские военные. Видео © Минобороны РФ

«Здорово! Настроение бомбовое. Не могу ещё осознать‎», — говорит на видео один из парней. Другой военнослужащий с улыбкой признаётся, что чувствует облегчение – «всё позади, уже не о чем переживать».

Как уже писал Life.ru, Россия вернула из украинского плена 103 военнослужащих, которые были захвачены в плен во время вторжения ВСУ в Курскую область, и передала Киеву столько же солдат. Обмен стал 57 с начала СВО и проходил при посредничестве ОАЭ в Белоруссии.

Россия и Украина обменялись военнопленными в 56-й раз с начала СВО
Россия и Украина обменялись военнопленными в 56-й раз с начала СВО
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Минобороны РФ

Андрей Бражников
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