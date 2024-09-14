Минобороны РФ показало видео с освобождёнными военными, попавшими в плен ВСУ под Курском

Минобороны РФ опубликовало видео с российскими военными, которых вернули из украинского плена в результате очередного обмена с Украиной в Белоруссии. На кадрах герои благодарят ведомство за возвращение домой.

Освобождённые из украинского плена российские военные. Видео © Минобороны РФ

«Здорово! Настроение бомбовое. Не могу ещё осознать‎», — говорит на видео один из парней. Другой военнослужащий с улыбкой признаётся, что чувствует облегчение – «всё позади, уже не о чем переживать».