Россия и Украина обменялись военнопленными в 56-й раз с начала СВО

Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец сообщил о возвращении 49 военных ВСУ на родину из России в результате 56-го обмена военнопленными.

«Состоялся 56-й обмен военнопленных. Это воины ВСУ, Нацгвардии, Нацполиции, Государственной пограничной службы. Также удалось уволить ещё часть защитников и защитниц «Азовстали». Дома и Герой Украины, военный медик Виктор Ивчук», – пишет Лубинец.