Россия и Украина обменялись военнопленными в 56-й раз с начала СВО
На Украине сообщили о 56-м обмене военнопленными с Россией
Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец сообщил о возвращении 49 военных ВСУ на родину из России в результате 56-го обмена военнопленными.
«Состоялся 56-й обмен военнопленных. Это воины ВСУ, Нацгвардии, Нацполиции, Государственной пограничной службы. Также удалось уволить ещё часть защитников и защитниц «Азовстали». Дома и Герой Украины, военный медик Виктор Ивчук», – пишет Лубинец.
Стороны обменялись пленными по формуле 49 на 49, рассказал в свою очередь Владимир Зеленский. Минобороны РФ пока официальных комментариев по данному поводу не давало.
Напомним, что после ударов ВСУ по АПП Колотиловка, появились сообщения об приостановке обмена пленными между Россией и Украиной, который, к слову, проходил именно в этом населённом пункте. При этом в Госдуме призывают вообще не включать в обменный фонд тех украинских военнослужащих, которые попали в плен в Курской области — их действия предлагают считать военными преступлениями, со всеми вытекающими из российского законодательства последствиями.
Минобороны РФ