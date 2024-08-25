«Наши герои»: Борт с освобождёнными из украинского плена бойцами ВС РФ прибыл в Москву

Вечером 24 августа в Москву из Белоруссии прибыл борт с освобождёнными из украинского плена российскими военнослужащими. Видеозапись возвращения россиян опубликовала газета «Известия».

Видео того, как освобождённые из украинского плена бойцы ВС РФ прилетели в Москву. Видео © Telegram / IZ.RU

На предоставленных кадрах можно увидеть, что военных на взлётно-посадочной полосе встречала уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Она заявила, что бойцы Вооружённых сил РФ очень мужественно переносят переезд.

«Сегодня самое главное, что они дома, в России, что сегодня им будет оказана необходимая помощь. <...> Мы гордимся ими. Это наши герои», — заключила Москалькова.