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24 августа, 22:41

«Наши герои»: Борт с освобождёнными из украинского плена бойцами ВС РФ прибыл в Москву

«Известия»: Освобождённые из украинского плена бойцы ВС РФ прибыли в Москву

Вечером 24 августа в Москву из Белоруссии прибыл борт с освобождёнными из украинского плена российскими военнослужащими. Видеозапись возвращения россиян опубликовала газета «Известия».

Видео того, как освобождённые из украинского плена бойцы ВС РФ прилетели в Москву. Видео © Telegram / IZ.RU

На предоставленных кадрах можно увидеть, что военных на взлётно-посадочной полосе встречала уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Она заявила, что бойцы Вооружённых сил РФ очень мужественно переносят переезд.

«Сегодня самое главное, что они дома, в России, что сегодня им будет оказана необходимая помощь. <...> Мы гордимся ими. Это наши герои», — заключила Москалькова.

По прибытию в столицу военным раздали флаги России. Сообщается, что это является символичным напоминанием, что они сражались и рисковали жизнью за будущее страны.

«Наши нас встретили»: Российские бойцы, освобождённые из плена, пообщались с роднёй
«Наши нас встретили»: Российские бойцы, освобождённые из плена, пообщались с роднёй

Ранее Life.ru писал, что 24 августа состоялся очередной обмен пленными между Россией и Украиной. Российская сторона вернула 115 военнослужащих, попавших в плен в Курской области. Взамен Киеву передали столько же пленных. Впоследствии Министерство обороны РФ обнародовало первое видео после обмена. А Москалькова, в свою очередь, поздравила родных и близких российских военнослужащих.

Обложка ©

Telegram / IZ.RU

Алексей Соловьёв
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