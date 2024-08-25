«Наши герои»: Борт с освобождёнными из украинского плена бойцами ВС РФ прибыл в Москву
«Известия»: Освобождённые из украинского плена бойцы ВС РФ прибыли в Москву
Вечером 24 августа в Москву из Белоруссии прибыл борт с освобождёнными из украинского плена российскими военнослужащими. Видеозапись возвращения россиян опубликовала газета «Известия».
Видео того, как освобождённые из украинского плена бойцы ВС РФ прилетели в Москву. Видео © Telegram / IZ.RU
На предоставленных кадрах можно увидеть, что военных на взлётно-посадочной полосе встречала уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Она заявила, что бойцы Вооружённых сил РФ очень мужественно переносят переезд.
«Сегодня самое главное, что они дома, в России, что сегодня им будет оказана необходимая помощь. <...> Мы гордимся ими. Это наши герои», — заключила Москалькова.
По прибытию в столицу военным раздали флаги России. Сообщается, что это является символичным напоминанием, что они сражались и рисковали жизнью за будущее страны.
Ранее Life.ru писал, что 24 августа состоялся очередной обмен пленными между Россией и Украиной. Российская сторона вернула 115 военнослужащих, попавших в плен в Курской области. Взамен Киеву передали столько же пленных. Впоследствии Министерство обороны РФ обнародовало первое видео после обмена. А Москалькова, в свою очередь, поздравила родных и близких российских военнослужащих.
Telegram / IZ.RU