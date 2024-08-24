Москалькова пообещала продолжить работу по возвращению из плена российских бойцов

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова поздравила родных и близких российских военнослужащих, которые в рамках обмена вернулись на Родину из украинского плена. Также она пообещала продолжить работу по участию в возвращении военнопленных в РФ.

«Поздравляю матерей и жён, отцов и братьев, друзей наших военнослужащих, которые вернулись на Родину! Сейчас им предстоит реабилитация, при необходимости — прохождение лечения. <...> Со своей стороны будем продолжать работу по участию в возвращении [из плена] военнослужащих на Родину», — написала омбудсмен в телеграм-канале.

По словам Москальковой, сотрудники её аппарата каждый день поддерживали связь с родственниками российских бойцов, которые обратились к ней за помощью.