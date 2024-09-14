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14 сентября, 10:33

Россия вернула 103 военных из украинского плена благодаря ОАЭ, они в Белоруссии

Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 103 на 103

Сегодня, 14 сентября, российская сторона передала украинской 103 военнослужащих, которые были захвачены в плен во время вторжения Украины в Курскую область. Об этом сообщает Минобороны России.

«В настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Республика Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками», — сообщили представители ведомства.

Всех освобождённых российских бойцов в скором времени доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны РФ. При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты. Обмен был произведён по схеме 103 на 103.

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О прошлом обмене сообщалось вчера, 13 сентября. Он проходил по формуле 49 на 49. На Украине заявили, что Россия отдала Киеву солдат ВСУ, Нацгвардии, Нацполиции, пограничников, «защитников и защитниц» «Азовстали», а также военного медика Виктора Ивчука.

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