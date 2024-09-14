Россия вернула 103 военных из украинского плена благодаря ОАЭ, они в Белоруссии

Сегодня, 14 сентября, российская сторона передала украинской 103 военнослужащих, которые были захвачены в плен во время вторжения Украины в Курскую область. Об этом сообщает Минобороны России.

«В настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Республика Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками», — сообщили представители ведомства.

Всех освобождённых российских бойцов в скором времени доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны РФ. При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты. Обмен был произведён по схеме 103 на 103.