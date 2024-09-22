«Это провал»: ВСУ понесли колоссальные потери в технике в курской авантюре, заявил Алаудинов
Алаудинов: ВСУ потеряли больше половины техники с нападения на Курскую область
Больше половины техники ВСУ, которая была задействована при атаке на Курскую область, была уничтожена. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов.
«Они понесли реально очень серьёзные потери за счёт того, что их остановили и уничтожили... Из всей техники, которая была задействована, <...> больше половины техники уже они потеряли.... <...> Ну и в конечном итоге, если смотреть на то, что сама задача не выполнена, то можно считать, что это был как раз и провал», — сказал Алаудинов.
Ранее Life.ru сообщал, что украинская армия за всё время своего вторжения в Курскую область потеряла уже более 15 650 солдат, 124 танка и 121 артиллерийское орудие. Кроме того, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов ранее заявлял, что ВСУ, несмотря на общую безнадёжность своих потугов, до сих пор продолжают пытаться закрепиться на двух участках в Курской области, терпя при этом колоссальные потери.
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