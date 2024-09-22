«Это провал»: ВСУ понесли колоссальные потери в технике в курской авантюре, заявил Алаудинов

«Они понесли реально очень серьёзные потери за счёт того, что их остановили и уничтожили... Из всей техники, которая была задействована, <...> больше половины техники уже они потеряли.... <...> Ну и в конечном итоге, если смотреть на то, что сама задача не выполнена, то можно считать, что это был как раз и провал», — сказал Алаудинов.