Куряне помогли Росгвардии настигнуть прятавшихся в лесу ВСУшников, противник уничтожен
Росгвардия сообщила о ликвидации группы военных ВСУ в Курской области
Российские бойцы ликвидировали группу солдат ВСУ, которая пыталась из леса в Курской области переместиться в населённый пункт. Как сообщает пресс-служба Росгвардии, противника заметили местные жители и сообщили об этом военным. На след ВСУшников вышли росгвардейцы, которые начали преследование.
Росгвардейцы регулярно выполняют опасные задачи в Курской области. Видео © Сайт Росгвардии
«В ходе разведывательно-поисковых мероприятий в Курской области спецназовцы Росгвардии, выполняющие служебно-боевые задачи в рамках режима КТО, совместно с сотрудниками других силовых структур уничтожили группу украинских националистов», — говорится в сообщении силового ведомства.
В конечном счёте противник был загнан в засаду и уничтожен. Стоит отметить, что росгвардейцы ежедневно выполняют служебно-боевые задачи в Курской области. Совместно с представителями других силовых структур бойцы проводят адресные мероприятия, используя при этом беспилотники и комплексы радиоэлектронной разведки.
Ранее сообщалось, что с момента вторжения в Курскую область, с 6 августа, ВСУ потеряли почти 14 тысяч бойцов. Согласно данным Минобороны, потери украинских войск составили 13 800 военнослужащих, а также более 1500 единиц техники.
Сайт Росгвардии