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16 сентября, 14:06

Куряне помогли Росгвардии настигнуть прятавшихся в лесу ВСУшников, противник уничтожен

Росгвардия сообщила о ликвидации группы военных ВСУ в Курской области

Российские бойцы ликвидировали группу солдат ВСУ, которая пыталась из леса в Курской области переместиться в населённый пункт. Как сообщает пресс-служба Росгвардии, противника заметили местные жители и сообщили об этом военным. На след ВСУшников вышли росгвардейцы, которые начали преследование.

Росгвардейцы регулярно выполняют опасные задачи в Курской области. Видео © Сайт Росгвардии

«В ходе разведывательно-поисковых мероприятий в Курской области спецназовцы Росгвардии, выполняющие служебно-боевые задачи в рамках режима КТО, совместно с сотрудниками других силовых структур уничтожили группу украинских националистов», — говорится в сообщении силового ведомства.

В конечном счёте противник был загнан в засаду и уничтожен. Стоит отметить, что росгвардейцы ежедневно выполняют служебно-боевые задачи в Курской области. Совместно с представителями других силовых структур бойцы проводят адресные мероприятия, используя при этом беспилотники и комплексы радиоэлектронной разведки.

Появилось эффектное видео работы Су-34 планирующими бомбами по ВСУ в курском приграничье
Появилось эффектное видео работы Су-34 планирующими бомбами по ВСУ в курском приграничье

Ранее сообщалось, что с момента вторжения в Курскую область, с 6 августа, ВСУ потеряли почти 14 тысяч бойцов. Согласно данным Минобороны, потери украинских войск составили 13 800 военнослужащих, а также более 1500 единиц техники.

Обложка ©

Сайт Росгвардии

Наталья Демьянова
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