Куряне помогли Росгвардии настигнуть прятавшихся в лесу ВСУшников, противник уничтожен

Российские бойцы ликвидировали группу солдат ВСУ, которая пыталась из леса в Курской области переместиться в населённый пункт. Как сообщает пресс-служба Росгвардии, противника заметили местные жители и сообщили об этом военным. На след ВСУшников вышли росгвардейцы, которые начали преследование.

Росгвардейцы регулярно выполняют опасные задачи в Курской области. Видео © Сайт Росгвардии

«В ходе разведывательно-поисковых мероприятий в Курской области спецназовцы Росгвардии, выполняющие служебно-боевые задачи в рамках режима КТО, совместно с сотрудниками других силовых структур уничтожили группу украинских националистов», — говорится в сообщении силового ведомства.

В конечном счёте противник был загнан в засаду и уничтожен. Стоит отметить, что росгвардейцы ежедневно выполняют служебно-боевые задачи в Курской области. Совместно с представителями других силовых структур бойцы проводят адресные мероприятия, используя при этом беспилотники и комплексы радиоэлектронной разведки.