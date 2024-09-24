Бойцы «Севера» взяли под контроль опорный пункт ВСУ в Курской области

Десантники из состава группировки войск «Север» взяли под контроль опорный пункт ВСУ в Курской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«В результате контрбатарейной борьбы артиллерия и беспилотная авиация десантников подавили огневые позиции миномётов ВСУ и уничтожили пункты управления в опорном пункте», — рассказали в ведомстве.

После артиллерийской подготовки десантники, действуя под огнём противника, атаковали опорный пункт, используя весь арсенал стрелкового оружия, а также миномёты. В результате штурма объект был взят, а территория зачищена.