Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 сентября, 04:58

Бойцы «Севера» взяли под контроль опорный пункт ВСУ в Курской области

Минобороны: Российские десантники взяли опорный пункт ВСУ в Курской области

Десантники из состава группировки войск «Север» взяли под контроль опорный пункт ВСУ в Курской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«В результате контрбатарейной борьбы артиллерия и беспилотная авиация десантников подавили огневые позиции миномётов ВСУ и уничтожили пункты управления в опорном пункте», — рассказали в ведомстве.

После артиллерийской подготовки десантники, действуя под огнём противника, атаковали опорный пункт, используя весь арсенал стрелкового оружия, а также миномёты. В результате штурма объект был взят, а территория зачищена.

Минус HIMARS, Archer и 600 ВСУшников: «Южная» группировка войск отличилась в зоне СВО
Минус HIMARS, Archer и 600 ВСУшников: «Южная» группировка войск отличилась в зоне СВО

Ранее спецназ «Ахмат» уничтожил два пункта управления дронами ВСУ в Курской области. Кроме того, среди поражённых целей оказался один автомобильный транспорт, миномёт и пикап с десантом.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Lyudmila Sh

Анатолий Цейко
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Ситуация в Курской области
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров