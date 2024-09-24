Бойцы «Севера» взяли под контроль опорный пункт ВСУ в Курской области
Минобороны: Российские десантники взяли опорный пункт ВСУ в Курской области
Десантники из состава группировки войск «Север» взяли под контроль опорный пункт ВСУ в Курской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
«В результате контрбатарейной борьбы артиллерия и беспилотная авиация десантников подавили огневые позиции миномётов ВСУ и уничтожили пункты управления в опорном пункте», — рассказали в ведомстве.
После артиллерийской подготовки десантники, действуя под огнём противника, атаковали опорный пункт, используя весь арсенал стрелкового оружия, а также миномёты. В результате штурма объект был взят, а территория зачищена.
Ранее спецназ «Ахмат» уничтожил два пункта управления дронами ВСУ в Курской области. Кроме того, среди поражённых целей оказался один автомобильный транспорт, миномёт и пикап с десантом.
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