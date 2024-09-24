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24 сентября, 00:58

Спецназ «Ахмат» уничтожил два пункта управления дронами ВСУ в Курской области

Алаудинов: В Курской области ликвидированы два пункта управления БПЛА

Спецназ «Ахмат» уничтожил два пункта управления беспилотниками ВСУ в курском приграничье. Кроме того, среди поражённых целей оказался один автомобильный транспорт, миномёт и пикап с десантом. Об этом заявил замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

«Наши подразделения совместными усилиями сегодня уничтожили два пункта управления беспилотниками, один автомобильный транспорт, один миномёт и ещё один пикап с десантом уничтожили ребята. Это на нашем направлении...», — отметил он в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.

Алаудинов сообщил о выводе российских бойцов из окружения ВСУ в Курской области
Алаудинов сообщил о выводе российских бойцов из окружения ВСУ в Курской области

Ранее Алаудинов сообщил, что Вооружённые силы Украины понесли значительные потери в технике во время атаки на Курскую область, потеряв более половины задействованных машин. Он отметил, что наступление ВСУ было остановлено и значительная часть техники уничтожена, что привело к провалу выполнения поставленной задачи.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Кирилл Сосновских
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