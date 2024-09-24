Спецназ «Ахмат» уничтожил два пункта управления дронами ВСУ в Курской области
Алаудинов: В Курской области ликвидированы два пункта управления БПЛА
Спецназ «Ахмат» уничтожил два пункта управления беспилотниками ВСУ в курском приграничье. Кроме того, среди поражённых целей оказался один автомобильный транспорт, миномёт и пикап с десантом. Об этом заявил замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.
«Наши подразделения совместными усилиями сегодня уничтожили два пункта управления беспилотниками, один автомобильный транспорт, один миномёт и ещё один пикап с десантом уничтожили ребята. Это на нашем направлении...», — отметил он в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.
Ранее Алаудинов сообщил, что Вооружённые силы Украины понесли значительные потери в технике во время атаки на Курскую область, потеряв более половины задействованных машин. Он отметил, что наступление ВСУ было остановлено и значительная часть техники уничтожена, что привело к провалу выполнения поставленной задачи.
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