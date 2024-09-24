Алаудинов сообщил о выводе российских бойцов из окружения ВСУ в Курской области

Российских бойцов, которые на протяжении месяца были окружены ВСУ в Курской области, вывели. Как сообщил командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов, с военными всё в порядке, сейчас они находятся в госпитале.

«Я выводил ребят с участка, где они пробыли под полным окружением больше месяца. Мы не имели возможности доступа к ним. Конечно, если бы захотели бросить позиции и уйти оттуда, то ушли бы. Но это очень важный логистический узел, поэтому нам нельзя было его отдавать до тех пор, пока мы конкретно не закрепились уже на следующем участке. После этого мы этих ребят вывели», — пояснил генерал-майор в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.