До 600 военных, пусковую установку HIMARS и САУ Archer потеряли ВСУ за сутки в зоне ответственности «Южной» группировки ВС России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

«Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе формирований 24-й, 54-й, 118-й механизированных, 10-й горно-штурмовой, 143-й пехотной и 56-й мотопехотной бригад ВСУ», — говорится в сообщении ведомства.

Это произошло в районах населённых пунктов Кирово, Славянск, Константиновка, Курахово, Григоровка, Зализнянское и Часов Яр Донецкой Народной Республики (ДНР).

В результате ВСУ потеряли до 600 военных, 227-мм пусковую установку РСЗО M142 HIMARS американского производства, шведскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Archer, 155-мм гаубицу M777 (США), две 155-мм гаубицы FH-70, изготовленные в Британии, три 122-мм гаубицы Д-30, два 152-мм орудия Д-20, три 105-мм орудия M119, две боевые бронированные машины, станцию РЭБ «Анклав-Н» и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.