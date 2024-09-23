Два офицера и 18 бойцов ВСУ сдались в плен российским войскам под Угледаром
ТАСС: ВС России взяли в плен 20 военнослужащих ВСУ в районе Угледара
Двадцать бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ) сдались в плен российским военным вблизи Угледара. В числе сдавшихся присутствуют два офицера, сообщает ТАСС.
По данным агентства, большая часть пленённых являются бойцами 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, которая пытается удерживать оборону в районе Угледара. Некоторые сдавшиеся получили ранения, сейчас им оказывают медицинскую помощь.
По словам украинских военнопленных, почти все они были мобилизованы несколько недель назад и пробыли на передовой от одного дня до двух недель. Украинские бойцы пояснили, что запрашивали помощь командования, но они так и не дождались её.
Ранее Life.ru писал, что российские войска штурмуют Угледар. Бойцы ВС РФ взяли город в оперативное окружение, ВСУ рискуют оказаться в «котле». Также перерезана трасса Великая Новосёлка – Угледар, по которой шло снабжение группировки противника. Кроме того, наши войска вошли в населённый пункт Водяное и смогли там закрепиться. Появилось видео, как российские штурмовики захватили в плен группу бойцов ВСУ.
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