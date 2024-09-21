Дрон заснял колонну пленённых бойцов ВСУ под Угледаром 21 сентября, 13:26 Под Угледаром ВС РФ взяли в плен очередную группу бойцов ВСУ. Обложка © Telegram / Dambiev

Российские штурмовики танкового соединения группировки «Восток» из Бурятии захватили в плен очередную группу украинских солдат в районе Угледара, который сейчас оказался в окружении наших войск. Кадрами с колонной пленных делится в телеграм-канале военный блогер Чингиз Дамбиев.

Под Угледаром ВС РФ взяли в плен очередную группу бойцов ВСУ. Видео © Telegram / Dambiev

Как минимум десять украинских солдат попали в плен. Это не первая колонна противника, которая покидает Угледар с поднятыми вверх руками, сейчас в рядах ВСУ паника и всё больше вражеских отрядов оказываются захваченными российской армией.

Ранее сообщалось, что ВС РФ штурмуют Угледар. Наши бойцы взяли город в оперативное окружение, украинские боевики рискуют оказаться в «котле». Перерезана трасса Великая Новосёлка – Угледар, по которой шло снабжение группировки противника. Также российские военные вошли в населённый пункт Водяное и смогли закрепиться.

Авторы Татьяна Миссуми