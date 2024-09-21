Рогов: Российская ПВО сбила две авиабомбы ВСУ, сброшенные на Токмак

Российские средства ПВО сбили две украинские управляемые авиабомбы, сброшенные на город Токмак в Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Слава Богу и ПВО России! Наши доблестные воины сбили две управляемые авиационные бомбы, которые нацисты выпустили по мирному городу Токмаку в Запорожской области», — написал он.

Рогов также сообщил, о том что на освобождённой части Запорожской области объявлена ракетная опасность. В зоне повышенного риска Токмак, Черниговка и Бердянска.