Рогов: Российская ПВО сбила две авиабомбы ВСУ, сброшенные на Токмак
Российские средства ПВО сбили две украинские управляемые авиабомбы, сброшенные на город Токмак в Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Слава Богу и ПВО России! Наши доблестные воины сбили две управляемые авиационные бомбы, которые нацисты выпустили по мирному городу Токмаку в Запорожской области», — написал он.
Рогов также сообщил, о том что на освобождённой части Запорожской области объявлена ракетная опасность. В зоне повышенного риска Токмак, Черниговка и Бердянска.
Ранее в Министерстве обороны РФ сообщали о «добыче» российских средств ПВО за минувшие сутки. Так, системы противовоздушной защиты сбили 177 БПЛА ВСУ, 10 снарядов HIMARS, 6 противокорабельных ракет «Нептун» и три управляемые авиационные бомбы Hammer.
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