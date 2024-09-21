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Регион
21 сентября, 12:57

Рогов: Российская ПВО сбила две авиабомбы ВСУ, сброшенные на Токмак

Российские средства ПВО сбили две украинские управляемые авиабомбы, сброшенные на город Токмак в Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Слава Богу и ПВО России! Наши доблестные воины сбили две управляемые авиационные бомбы, которые нацисты выпустили по мирному городу Токмаку в Запорожской области»,написал он.

Рогов также сообщил, о том что на освобождённой части Запорожской области объявлена ракетная опасность. В зоне повышенного риска Токмак, Черниговка и Бердянска.

Российская ПВО сбила управляемую авиационную бомбу ВСУ в Курской области
Российская ПВО сбила управляемую авиационную бомбу ВСУ в Курской области

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщали о «добыче» российских средств ПВО за минувшие сутки. Так, системы противовоздушной защиты сбили 177 БПЛА ВСУ, 10 снарядов HIMARS, 6 противокорабельных ракет «Нептун» и три управляемые авиационные бомбы Hammer.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Arieleon

Юрий Лысенко
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