Российская ПВО сбила управляемую авиационную бомбу ВСУ в Курской области
В приграничном районе Курской области российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинскую управляемую авиационную бомбу. Об этом заявил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
Как он уточнил, это произошло рано утром в среду, 11 сентября. Смирнов поблагодарил российских военных за защиту региона от атак ВСУ.
Накануне вечером средства ПВО РФ также сбили управляемую авиабомбу ВСУ под Курском. Чуть позже Смирнов сообщил об уничтожении ещё двух украинских управляемых авиабомб в регионе.
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