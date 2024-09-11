Российская ПВО сбила управляемую авиационную бомбу ВСУ в Курской области

В приграничном районе Курской области российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинскую управляемую авиационную бомбу. Об этом заявил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Как он уточнил, это произошло рано утром в среду, 11 сентября. Смирнов поблагодарил российских военных за защиту региона от атак ВСУ.