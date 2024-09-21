Армия России отразила атаку 6 противокорабельными ракетами «Нептун» ПВО России за сутки сбили 177 дронов, 10 снарядов HIMARS и 6 ракет «Нептун» 21 сентября, 09:58 ВС РФ. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские силы ПВО за сутки уничтожили 177 украинских дронов, 10 снарядов РСЗО HIMARS, а также 6 противокорабельных ракет «Нептун» и три управляемые авиабомбы Hammer. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами ПВО сбиты 6 управляемых ракет большой дальности «Нептун», 3 управляемые авиабомбы Hammer производства Франции, 10 реактивных снарядов HIMARS производства США и 177 украинских БПЛА самолётного типа», — уточнили в ведомстве.

По данным министерства, всего с начала спецоперации ВС РФ уничтожили 646 самолётов, 283 вертолёта, 31 983 дрона, 579 зенитных ракетных комплексов, 18 317 танков и других бронемашин, 1 457 боевых машин реактивных систем залпового огня, 14 963 орудия полевой артиллерии и миномёта, 26 328 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее сообщалось, что в ходе выполнения задач специальной военной операции российские бойцы нанесли удар по объектам энергетики, которые обеспечивают работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, а также поразили места дислокации бойцов Армии Незалежной.

Авторы Татьяна Миссуми