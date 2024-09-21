Армия России поразила объекты энергетики, обеспечивающие работу ВПК Украины

В ходе выполнения задач специальной военной операции наши парни сегодня ночью нанесли удар по объектам энергетики, которые обеспечивают работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, а также поразили места дислокации бойцов Армии Незалежной. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Нанесён групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, цехам по производству беспилотных летательных аппаратов, местам дислокации личного состава, вооружения и военной техники ВСУ», — говорится в сообщении телеграм-канала оборонного ведомства, где публикуются ежедневные брифинги.

В МО уточнили, что все цели удара были достигнуты и все назначенные объекты — поражены.