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21 сентября, 09:30

Армия России поразила объекты энергетики, обеспечивающие работу ВПК Украины

В ходе выполнения задач специальной военной операции наши парни сегодня ночью нанесли удар по объектам энергетики, которые обеспечивают работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, а также поразили места дислокации бойцов Армии Незалежной. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Нанесён групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, цехам по производству беспилотных летательных аппаратов, местам дислокации личного состава, вооружения и военной техники ВСУ», — говорится в сообщении телеграм-канала оборонного ведомства, где публикуются ежедневные брифинги.

В МО уточнили, что все цели удара были достигнуты и все назначенные объекты — поражены.

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Ранее Life.ru рассказывал об успехах нашей армии в Курской области, куда в августе вторглись украинские военные. Накануне истребитель Су-34 ударил по скоплению живой силы и техники ВСУ, используя авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

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Telegram/Минобороны России

Николь Вербер
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